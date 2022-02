'Grazie Mattarella, mai più morti come Lorenzo'

Una carezza a una famiglia e a una comunità distrutte dal dolore dopo la morte, a soli 18 anni, di uno studente al suo ultimo giorno di stage in fabbrica, prima di tornare in aula. L'ha inviata il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel suo discorso di insediamento, ai congiunti di Lorenzo Parelli e al suo paese natale, Castions di Strada (Udine). Una carezza, che diventa monito, perché "dignità - ha puntualizzato il Presidente della Repubblica - è azzerare le morti sul lavoro, che feriscono la società e la coscienza di ognuno di noi". La sicurezza del lavoro, ha incalzato, "di ogni lavoratore, riguarda il valore che attribuiamo alla vita. Mai più tragedie come quella del giovane Lorenzo, entrato in fabbrica per un progetto scuola-lavoro. Quasi ogni giorno veniamo richiamati drammaticamente a questo primario dovere della nostra società".

Un messaggio che in Aula ottiene una standing ovation, per ribadire lo stop alle morti sul lavoro, e che in Friuli scalda il cuore del paese che solo ieri aveva celebrato il funerale del ragazzo. Il sindaco Ivan Petrucco ringrazia "dal profondo del cuore il Presidente per aver ricordato il nostro Lorenzo. Parole forti e dense di significato che non possono essere ignorate, nella speranza che simili tragedie non accadano più".

Lorenzo è morto il 21 gennaio, nel suo ultimo giorno di stage, dopo essere stato colpito da una sbarra di acciaio da 150 chilogrammi alla Burimec di Lauzacco (Udine). Per la sua morte ci sono due indagati Pietro Schneider, di 71 anni, legale rappresentante dell'azienda, e il primo operaio che soccorse lo studente.

Una morte che provoca rabbia. Per Luca Redolfi, coordinatore dell'Unione degli Studenti, Mattarella "ha messo in risalto un problema reale del nostro sistema democratico e mi riferisco alla mancanza di ascolto delle parti sociali e dei corpi intermedi. Negli ultimi mesi si è preferita la repressione, le botte nei confronti degli studenti invece del dialogo. L'Aula ha applaudito il presidente. Io dico che applaudire non basta ma servono interventi concreti e occorre mettere in discussione il progetto della scuola-lavoro che così non funziona".

Gli studenti domani torneranno in piazza "con manifestazioni in tutta Italia". Occhi puntati su Torino, dove la scorsa settimana ci sono stati gli scontri più accesi: non ci sarà un corteo vero e proprio, ma una "passeggiata consapevole". E' quanto concordato al termine dell'incontro odierno in Prefettura di Trieste tra studenti e forze dell'ordine. "Confrontarsi coi giovani troverà sempre la nostra massima disponibilità - ha sottolineato il questore Vincenzo Ciarambino - Bisogna riflettere sulle modalità di trasferimento che saranno, mi auguro, disciplinate. Noi cercheremo di favorirlo. La legge è legge e va applicata, poi spetta alle autorità di pubblica sicurezza sul posto trovare le formule più duttili".

Di parere opposto alle proteste studentesche gli associati all'Anp: "Non sono d'accordo in quanto le ritengo pretestuose, l'alternanza scuola-lavoro è un'attività di grandissima sicurezza, tanto è vero che non c'è mai stato un incidente al riguardo. Il tragico incidente nel quale ha perso la vita Lorenzo si inquadra in un regime diverso", le parole di Antonello Giannelli, presidente dell'associazione nazionale presidi.