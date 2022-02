Cassazione, non è prescritta la pena dell'ex terrorista Bergamin

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Non è prescritta la pena di 16 anni e 11 mesi per l'ex terrorista Luigi Bergamin, condannato per concorso morale negli omicidi commessi da Cesare Battisti del maresciallo Antonio Santoro e dell'agente Andrea Campagna (pena prescritta nel 2008), avvenuti nel '78 e '79. Lo ha deciso la Cassazione che ha accolto il ricorso del pm Adriana Blasco contro due precedenti decisioni della Corte d'Assise di Milano.

L'ex militante dei Proletari armati per il comunismo, 73 anni, si era costituito in Francia dopo l'ormai noto blitz della fine di aprile 2021 e l'udienza a Parigi sull'eventuale estradizione riprenderà il 20 aprile. (ANSA).