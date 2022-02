Trovato con oltre 81mila euro in banconote false, arrestato

(ANSA) - PARMA, 02 FEB - Oltre 1.600 banconote da 50 euro per un valore complessivo di più di 81mila euro, ma tutte false. È quanto hanno recuperato i carabinieri di Parma dopo aver fermato e arrestato un 38enne residente in città. L'uomo era a bordo della sua auto quando, durante un controllo, è stata notata una borsa nel sedile posteriore della vettura. Visto il grande nervosismo dell'uomo, i militari hanno proceduto con la perquisizione recuperando il denaro contraffatto. Banconote false di buona fattura con tutti i fattori delle 50 euro reali, come ologramma e filigrana ma, alla fine, senza i numeri seriali delle banconote genuine. Il 38enne è stato arrestato per falsificazione, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate. Ora è in carcere. Si tratta di uno dei più ingenti sequestri di banconote falsificate in provincia negli ultimi tempi. (ANSA).