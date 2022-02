Nucleare: non è green, nuova protesta comitati a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 02 FEB - Sit in questa mattina a Cagliari in piazza del Carmine. E poi consegna di un documento alla rappresentanza del Governo contro la proposta che il nucleare venga riconosciuto come energia green. In campo per l'ennesima protesta il Comitato sardo Nonucle-Noscorie. L'obiettivo dichiarato è quello di far arrivare il messaggio per vie diplomatiche urgenti alla Commissione Europea.

"La vera posta in gioco - spiegano i manifestanti - non è l'ambiente ma sono i fondi che l'Europa spenderà per sostenere l'energia green per ridurre l'emissione di CO2 e rientrare nei parametri concordati a livello mondiale. In questo scontro il Parlamento (l'organo eletto dai cittadini europei) avrà poco peso in quanto ha solo un ruolo consultivo e tutta la partita verrà giocata dal Consiglio (espressione degli stati membri) e dalla Commissione (esecutivo funzionale agli stati membri)".

I partecipanti al presidio hanno ricordato in uno striscione esposto in piazza che la Sardegna si è già pronunciata sul No al deposito di scorie. (ANSA).