Bimbo travolto e ucciso, terzo incidente su strisce in 2 mesi

(ANSA) - CAGLIARI, 02 FEB - Cagliari non è una città per pedoni. A dirlo non sono solo le statistiche della Polizia locale (58 pedoni investiti e che hanno riportato lesioni nel 2021), ma soprattutto gli ultimi fatti di cronaca. L'ultimo ieri con un bambino di 15 mesi travolto e ucciso in via Cadello, mentre era sul passeggino condotto dalla madre.

Ma solo negli ultimi due mesi sono, infatti, tre le persone investite mentre attraversavano le strisce pedonali: oltre alla mamma e bambino travolti ieri, l'8 gennaio un uomo di 70 anni era finito in rianimazione dopo essere stato travolto da un'auto mentre attraversava la via Roma.

Ed è ancora vivo il ricordo dell'ultima tragedia, il 12 dicembre, quando un'auto investì e uccise un 68enne in via Bacaredda con l'automobilista che si diede alla fuga subito dopo l'incidente mentre il pensionato morì in ambulanza. Nel suo ultimo report annuale relativo al 2021 la Polizia locale aveva spiegato che gli incidenti con pedoni investiti è un fenomeno che negli ultimi mesi ha registrato una recrudescenza.

Tra le strade più pericolose non c'è via Cadello ma Via Is Mirrionis, Via Roma, viale Poetto e viale Trieste. (ANSA).