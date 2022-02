A Circolo Aniene solo uomini:30 parlamentari,'stop discriminare'

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Trenta parlamentari dell'intergruppo donne per i diritti e le pari opportunità alla Camera ha depositato un'interrogazione al premier Mario Draghi e alla ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti sulla vicenda, sollevata dalla Repubblica, del circolo Canottieri Aniene i cui "soci effettivi" possono essere solo uomini. Il documento, a prima firma della parlamentare dem Laura Boldrini, chiede "quali iniziative urgenti" si intendano "adottare per promuovere le pari opportunità in tutti i circoli affiliati alle Federazioni sportive nazionali e quali azioni" si vogliano "intraprendere, nell'ambito delle proprie prerogative, affinché vengano superate situazioni discriminatorie e del tutto anacronistiche". (ANSA).