Fuggono all'alt della Polizia e gettano dall'auto un mitra

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - Un poliziotto ha esploso due colpi di pistola in aria nel tentativo di bloccare un'auto che si era rifiutata di fermarsi all'alt e dalla quale, dopo alcuni minuti di inseguimento nel quartiere San Siro di Milano, è stata gettata una mitragliatrice Uzi. E' accaduto poco dopo le 19:30 di ieri. Cinque persone sono state fermate dalla Polizia e accompagnate in Questura.

Secondo quanto ricostruito finora, due agenti hanno notato la vettura con cinque persone a bordo mentre si dirigeva verso l'Autostrada dei Laghi e ha intimato all'autista di fermarsi.

Quando l'uomo ha accelerato è iniziato un inseguimento durato alcuni minuti, durante i quali un agente ha esploso i colpi di pistola in aria. Lungo la strada, all'altezza di via Paravia, qualcuno ha lanciato dal finestrino il mitra, risultato funzionante e carico. I poliziotti, con l'aiuto di altre volanti a supporto, sono riusciti a bloccare i fuggitivi. (ANSA).