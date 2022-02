Droga e estorsioni, arresti e perquisizioni nel foggiano

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Misure cautelari e perquisizioni sono in corso nel foggiano in altre regioni da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia coordinati dalla locale procura. Nell'operazione sono impegnati più di 100 militari, supportati dai Reparti Specializzati dell'Arma. Le indagini svolte dalle Compagnie di San Severo e Manfredonia hanno in particolare permesso di aggredire due gruppi criminali nei cui confronti sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza per sequestro di persona, detenzione e spaccio continuato di sostanze stupefacenti, estorsione, tentata estorsione, ricettazione e detenzione illegale di armi da sparo. (ANSA).