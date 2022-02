Bimba travolta e uccisa da moto pirata a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 01 FEB - Stavano attraversando la strada quando sono state investite da uno scooter che si è poi allontanato a tutta velocità. Una bambina è morta e la madre è rimasta ferita in via Cadello a Cagliari. Ricercato il motociclista pirata. Sul posto stanno operando gli agenti della polizia municipale. Sul luogo dell'incidente sono arrivate due ambulanze del 118, ma per la bambina non c'era più nulla da fare. (ANSA).