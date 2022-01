Rogo in locale giardino Bari,Decaro'criminali non siano modello'

(ANSA) - BARI, 31 GEN - Nella tarda serata di ieri ignoti hanno incendiato i nuovi locali del giardino di via Siponto nel quartiere Japigia di Bari, dove il Comune sta realizzando una piccola struttura che doveva diventare bar e ristorante, con annessa area giochi per i bambini. Sul posto si è recato il sindaco Antonio Decaro, che rivolgendosi agli autori del gesto, "sicuramente dei ragazzi", ha detto loro che "se i vostri punti di riferimento sono quelli che appartengono alla criminalità organizzata, i clan mafiosi Parisi e Palermiti che abitano qui vicino, non avrete un futuro roseo. I criminali non li ho mai visti fare una bella fine o avere una vita di successo, non conosco criminali baresi che si sono goduti la pensione: o sono finiti in galera oppure dentro la bara".

Il sindaco ha postato sulla sua pagina facebook un video del sopralluogo alla struttura danneggiata. "Hanno distrutto le porte, hanno dato fuoco ai panelli, hanno riempito di scritte, hanno distrutto i bagni, l'impianto dell'aria condizionata.

Davvero viene la sconfidenza" dice nel video illuminando con la torcia del telefono quello che resta dei locali. "Per fortuna abbiamo montato le telecamere che avranno sicuramente ripreso quello che è accaduto" avverte. "Ovviamente lo risistemeremo, lo rimetteremo a posto e lo affideremo per la gestione, non so chi vorrà venire. Se va male - dice Decaro - verremo qua dentro tutti, tutta la città, e vediamo se lo toccano un'altra volta".

