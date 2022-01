Muore durante soccorso, parenti danneggiano ambulanza

(ANSA) - TRAPANI, 31 GEN - Stavano prestando soccorso ad un uomo di 61 anni che a Trapani era stato colto da malore. Ma nonostante i tentativi di rianimarlo non c'è stato nulla da fare e l'uomo è deceduto. La morte del congiunto ha scatenato la rabbia dei parenti che con alcune mazze hanno danneggiato l'ambulanza del 118 mandando in frantumi il parabrezza e danneggiando altri vetri del mezzo.

"E' l'ennesimo episodio di incomprensibile violenza - dicono dal Mud 118, l'associazione di categoria che assiste tutti i dipendenti - Noi prestiamo servizio e veniamo aggrediti.

Comprendiamo il dolore per i familiari, ma non accettiamo simili azioni che condanniamo con forza. Non è la prima volta che denunciamo questi episodi ma ci sentiamo ad oggi come degli urlatori della valle dell'eco". (ANSA).