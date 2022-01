Governo:Regioni chiedono stop ddl montagna e avvio confronto

(ANSA) - AOSTA, 31 GEN - E' necessario bloccare l'iter legislativo del ddl sulle "Disposizioni in favore delle zone montane" e chiedere l'avvio di un tavolo di confronto politico con le Regioni. E' quanto emerso durante una riunione della Commissione 'Affari istituzionali e generali-Politiche della montagna' della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Dopo aver ribadito che "l'acquisizione dell'ultimo testo è avvenuta, come per le bozze precedenti, unicamente in via informale", sottolineando "l'assoluta mancanza di informazione e soprattutto di coinvolgimento delle Regioni da parte del Governo e dei soggetti preposti nel processo di definizione del testo normativo", l'assessore valdostano Luciano Caveri ha chiesto alla Commissione la massima condivisione: l'obiettivo è inviare al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie un appello per bloccare l'iter legislativo del ddl Montagna e la richiesta di avviare urgentemente, "in uno spirito di leale collaborazione", un tavolo politico con le Regioni.

"C'è un forte interesse delle Regioni - ha osservato Caveri - per l'aggiornamento di un testo che coinvolge differenti settori di competenza regionale o concorrente, vista appunto la trasversalità del tema e delle politiche della montagna. I rappresentanti delle Regioni hanno condiviso un certo 'stupore istituzionale' nei confronti sia dell'approccio seguito per l'elaborazione del testo sia dei suoi contenuti e hanno espresso pertanto la volontà di intervenire con urgenza".