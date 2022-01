Covid, in Lombardia 5417 nuovi casi,tasso positività a 8,9%

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - A fronte di 60.309 tamponi sono 5.417 i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Lombardia, con un tasso di positività che scende ancora e si attesta all'8,9% (ieri era al 9,8%).

Aumentano di 12 le persone ricoverate in ospedale nei reparti ordinari (per un totale di 3.016), mentre diminuiscono i ricoverati nei reparti di terapia intensiva (-3 per un totale di 251). Sono invece 76 le persone morte per Covid nelle ultime 24 ore per un totale di decessi dall'inizio della pandemia di 37.184.

Per quanto riguarda le province la più colpita è quella di Milano con 1.799 casi, di cui 784 a Milano città, seguono Varese con 699 casi, Brescia con 673, Bergamo con 484, Como con 402, Monza e Brianza con 329, Pavia con 318, Mantova con 177, Cremona con 144, Lecco con 95, Lodi con 67 e Sondrio con 43. (ANSA).