Sono due bambini le vittime dell'incendio nel Reggiano

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 30 GEN - Sono due bambini, fratelli maschio e femmina di 8 e 7 anni di una famiglia di origine pakistana, le vittime dell'incendio scoppiato ieri sera in un appartamento in provincia di Reggio Emilia.

Le fiamme sono divampate intorno alle 22 in un'abitazione a due piani di via Matteotti a Fabbrico, nella Bassa Reggiana.

Intossicati i genitori, tratti in salvo dai Vigili del fuoco e affidati alle cure del personale medico giunto anche con l'elisoccorso del 118 da Bologna. Sul posto i Carabinieri per accertare la dinamica del rogo. L'ipotesi più probabile è l'esplosione di una bombola di gas. (ANSA).