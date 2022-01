Papa: c'è tanto bisogno di ricucire i rapporti

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 30 GEN - "C'è tanto bisogno di ricucire, partendo dai nostri rapporti personali fino alle relazioni tra gli Stati". Lo ha detto il Papa all'Angelus salutando i ragazzi e le ragazze dell'Azione Cattolica della diocesi di Roma, a piazza San Pietro per la 'Carovana della pace' che quest'anno ha come tema: "Ricuciamo la pace". "Bello questo slogan", ha commentato Papa Francesco, "vi ringrazio, andate avanti".

Il Pontefice, nel fare gli auguri per il Capodanno Lunare, ha anche auspicato la fine della pandemia: "Spero che presto potremo superare la prova". (ANSA).