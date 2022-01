Meloni attacca: 'Da oggi lavoro io a rifondare il centrodestra'

Girgia Meloni torna all'attacco il giorno dopo la rielezione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Il centrodestra da rifondare e questo è quello a cui lavoro io da oggi. Per non essere più trattati dall'alto in basso da una sinistra sempre più presuntuosa: polverizzato in Parlamento ma maggioranza nel Paese", afferma la leader di FdI, Giorgia Meloni, in una diretta Facebook.

"Nulla è perduto, non vi abbattete, ma lavoriamo, non bisogna piegarci. Voi avete votato Draghi e prima Monti a Presidente del Consiglio e dite a me che ci voleva un politico al Quirinale? Non fatemi la morale, se avessimo votato avremmo un politico di centrodestra al Colle. All'ultimo vertice del centrodestra eravamo tutti contrari alla rielezione di Mattarella. tanto che ho fatto una battuta: 'non possiamo votare no a Mattarella', poi non so che è successo, e ancora non lo so".

Il leader M5s ,Giuseppe Conte, ribatte oggi a Di Maio che ieri ha espresso la necessità nel M5s di aprire una riflessione politica: "Alcune leadership - ha detto il ministro degli Esteri - hanno fallito, hanno alimetato tensioni e divisioni: dobbiamo lavorare per unire, per allargare, la politica in questi giorni è rimasta vittima di se stessa: per fortuna questo stallo l'hanno risolto il Parlamento grazie anche al contributo del presidente del consiglio Mario Draghi". "Se Di Maio parla di fallimento, se di Maio ha delle posizioni - sottolinea oggi Conte - le chiarirà perché lui era in cabina di regia, come ministro l'ho fatto partecipare, ci chiarirà perché non chiarito questa posizione, e soprattutto ci chiarirà i suoi comportamenti, non a Conte agli iscritti".

Intanto la Lega fa sapere che nei nei prossimi giorni Matteo Salvini convocherà il Consiglio Federale. All'ordine del giorno, anche una profonda riflessione sul centrodestra dopo quanto successo a proposito di Quirinale e i troppi voti mancati per la Presidente Casellati. Salvini intende ragionare sul futuro della coalizione, con chi è sinceramente interessato, per costruire un progetto di medio-lungo termine.