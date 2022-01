Scuola: Bianchi, più dell'80% dei ragazzi è in presenza

(ANSA) - FOSSOLI, 28 GEN - "Più dell'80% dei nostri ragazzi è a scuola in presenza". Così il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi a margine della visita al Campo di Fossoli, nel Modenese, per il 'viaggio della memoria'. Bianchi ha risposto così a chi gli chiedeva aggiornamenti in merito alle nuove regole delle quarantene a scuola. "Innanzitutto i dati. Oggi - ha preannunciato - daremo i dati come avevamo promesso, in maniera settimanale. C'è stato un peggioramento generale del Paese e quindi si è risentito, ma più dell'80% dei nostri ragazzi è a scuola in presenza. (ANSA).