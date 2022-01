Morto bimbo di Benevento ricoverato per un trauma cranico

E' morto il bimbo di quattro mesi di Benevento ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale "Santobono" di Napoli per un trauma cranico, sulle cui cause la Procura sannita ha aperto un'inchiesta.

I carabinieri del Comando provinciale sannita, che indagano sulla vicenda, avevano ascoltato i giovani genitori del bimbo, che hanno anche una figlia più grande, e altre persone della famiglia. Nessuno aveva saputo fornire spiegazioni all'accaduto.

Il piccolo era stato ricoverato al Fatebenefratelli di Benevento lo scorso 16 gennaio.