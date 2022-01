Droga: sorpresa dai cc mentre recupera hashish a scuola

(ANSA) - SEREGNO, 28 GEN - Una studentessa di 16 anni è stata sorpresa dai carabinieri mentre stava recuperando una dose di hashish nel bagno della scuola, ieri mattina a Seregno (Monza), ed è stata segnalata alla Prefettura insieme a un suo compagno.

I militari erano intervenuti nell'istituto per il furto di un paio di auricolari Bluetooth "Apple Airpods", geolocalizzati dal proprietario all'interno. Quando la classe coinvolta nell'episodio è stata radunata in un'aula, uno degli studenti ha attirato l'attenzione dei carabinieri, perché chiedeva insistentemente di poter usare i servizi igienici. Così i militari lo hanno seguito nel bagno dei ragazzi, dove hanno trovato la studentessa, in piedi sull'asse del water, intenta a recuperare la dose su un muretto divisorio.

La giovane, accompagnata in caserma, ha consegnato ai carabinieri due fogli manoscritti da un suo compagno, sui quali lo stesso le aveva descritto il luogo dove si trovava lo stupefacente e le modalità con le quali riconsegnargli la droga una volta fuori dalla scuola. (ANSA).