Bimba precipitata: lacrime a funerali Fatima, 'vola in alto'

(ANSA) - TORINO, 28 GEN - Si sono svolti questa mattina nella cappella di Maria Ausiliatrice, a Torino, i funerali di Fatima, la bambina di tre anni morta precipitando da un palazzo del centro del capoluogo piemontese. Accanto alla bara bianca la madre della piccola, abbracciata sul sagrato dal sindaco, Stefano Lo Russo. In chiesta anche i legali della madre e quelli di Azhar Mohssine, il patrigno in carcere per l'omicidio della bambina, che gli sarebbe scivolata dalle mani durante un tragico gioco.

"In momenti come come questi, davanti a una bara bianca le parole sono superflue. Fatima ci insegna ad essere più puri e più buoni. A tornare tutti bambini", ha detto il parroco nel corso dell'omelia. All'uscita dalla chiesa della bara le maestre della bimba, Luisa, Giuliana e Alice, hanno fatto volare in cielo dei palloncini bianchi. "Fatima piccolo angelo vola in più in alto che puoi", il testo del loro biglietto. "Era una bambina dolce, carina e splendida - hanno detto in lacrime -. Sapere della sua morte è stato un fulmine a ciel sereno".

Fatima verrà sepolta nel cimitero di Mappano. (ANSA).