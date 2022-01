Scuola: bimba 5 anni unica alunna di una materna a Vicenza

(ANSA) - VICENZA, 27 GEN - Una bambina di 5 anni si è ritrovata da sola alla riapertura della propria scuola dell'infanzia, a Vicenza, che riapriva dopo qualche giorno di stop obbligato per i contagi da Covid-19, e che ospita una settantina di piccoli alunni. Lo racconta oggi il Giornale di Vicenza.

La bimba era rimasta a casa in quarantena preventiva perché un compagno era risultato positivo; ieri, con tampone negativo e accompagnata dai genitori, si è presentata a scuola dove è rimasta, sola con sei maestre che erano tornate in servizio. "Ci piacerebbe che la giornata di ieri con mia figlia unica presente - ha dichiarato il papà - sia un segnale di speranza e di ripartenza verso il futuro".

La scuola è stata chiusa per tre giorni, perché in ognuna delle tre sezioni era stato individuato un positivo. La sezione della bimba aveva terminato la quarantena di dieci giorni e i genitori ieri avrebbero potuto far rientrare i figli dopo tampone negativo. Evidentemente però qualcuno ha preferito aspettare. L'istituto è rimasto comunque aperto e le docenti sono in servizio. (ANSA).