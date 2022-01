Ricoverato per Covid prende a testate infermiere a Milano

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Un uomo di 53 anni, ricoverato al Policlinico di Milano perché positivo al Covid, ha colpito con una testata in faccia un infermiere. Non sono ancora chiari i motivi dell'aggressione da parte del paziente che non sarebbe no vax e che è stato identificato dai Carabinieri arrivati sul posto.

L'episodio è stato confermato da altre due operatrici sanitarie che hanno riferito di essere state minacciate dal paziente violento quando sono intervenute per fermarlo.

L'infermiere ha fatto sapere che lo denuncerà. (ANSA).