Giorno Memoria: Fico e Casellati con la comunità ebraica

In occasione del Giorno della Memoria, il presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati e il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico deporranno una corona di fiori in Largo 16 ottobre 1943, luogo simbolo della deportazione degli ebrei romani verso i campi di sterminio.

Accoglieranno le autorità il presidente della Comunità Ebraica di Roma Ruth Dureghello, il presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Noemi Di Segni e il Rabbino Capo di Roma Riccardo Di Segni. La deposizione avverrà domani 27 gennaio alle ore 9. Lo comunicano in una nota congiunta la Comunità Ebraica di Roma e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.

"Il primo gesto stamani. In raccoglimento al Ghetto per la Giornata della Memoria". Così il leader del Pd, Enrico Letta, su Twitter.

"Roma è stata segnata dalla guerra e dagli stermini del nazismo e non dimentica. Anche per questo è oggi una città orgogliosamente universale, che fa della libertà, della democrazia, della fraternità, del contrasto al razzismo e all'antisemitismo i suoi valori fondamentali. Il nostro compito oggi è onorare al meglio il #GiornodellaMemoria: Roma Capitale, con oltre 60 appuntamenti diffusi in tutta la città, coltiva la memoria attraverso testimonianze, concerti, spettacoli teatrali, dibattiti". Lo ha scritto il sindaco della capitale in un post, Roberto Gualtieri.

"Senza memoria l'umanità è condannata a ripetere gli errori e gli orrori della storia. Ma la memoria non accompagnata dall'impegno quotidiano contro tutte le forme di antisemitismo e intolleranza rischia di essere un monumento fragile. Gli episodi, grandi e piccoli, di violenza e razzismo sono sciagure da prevenire e da combattere. Le stesse parole d'odio sono gramigna per la democrazia. Abbiamo l'antidoto contro i totalitarismi, vecchi e nuovi: i valori della nostra Costituzione e dell'Unione europea, vigorose risposte di pace e di civiltà costruite dopo l'abominio. Ricordiamolo, il #27gennaio e ogni giorno". Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta.

"Presidiare ogni spazio della società, comprese le piazze virtuali, e riempirlo con la sostanza umana, il dolore, il vuoto insopportabile lasciato da tutte le donne, gli uomini, le bambine e i bambini portati via dalla Shoah. Per questo, la Regione Lazio lancia un nuovo portale e un podcast, destinato in particolare alle nuove generazioni. Su memoria.lazio.it teniamo vivo il ricordo dei testimoni della Shoah con i loro video-racconti raccolti durante i Viaggi della Memoria che la Regione Lazio ha organizzato in questi anni insieme a migliaia di studenti delle scuole". Lo scrive su Facebook il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

"Il 27 gennaio ricorre il Giorno della Memoria. È nostro dovere ricordare affinché gli orrori del passato non si ripetano mai più. Trasmettiamo alle nuove generazioni l'importanza della libertà e del rispetto. La memoria va coltivata ogni giorno". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.