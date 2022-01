Abusi su due sorelle minori,arrestati 46enne e madre vittime

(ANSA) - SAN GIOVANNI IN FIORE, 27 GEN - Due persone sono state arrestate a San Giovanni in Fiore dai carabinieri della Compagnia di Cosenza nell'ambito di un' indagine su presunti abusi sessuali subiti da due sorelle minorenni, una delle quali disabile. Gli arrestati sono il presunto responsabile delle violenze, un 46enne, e la madre delle vittime, di 48 anni. Per il primo è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre alla madre delle due ragazze sono stati concessi gli arresti domiciliari. Al padre delle ragazze, invece, anch'egli di 46 anni, è stato notificato un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il presunto responsabile degli abusi è accusato di violenza sessuale aggravata, mentre ai genitori delle vittime viene contestato il concorso nello stesso reato.

Secondo quanto emerso dalle indagini, avviate dai carabinieri di San Giovanni in Fiore, le violenze sessuali ai danni delle due sorelle sarebbero avvenute nell'abitazione delle ragazze. Il 46enne, ogniqualvolta s'intratteneva con le minori, lasciava in casa pochi euro.

Ai genitori delle vittime viene contestato, in particolare, di avere agevolato la commissione degli abusi sessuali ai danni delle figlie, consentendo al 46enne l'accesso nella loro abitazione e l'utilizzo esclusivo di una camera da letto.

Per i genitori delle due ragazze, inoltre, il Gip ha anche disposto la sospensione della potestà genitoriale. (ANSA).