Verifiche su cedimento cappa aspirazione fumi all'Ast

(ANSA) - TERNI, 26 GEN - Sono in corso verifiche sul cedimento improvviso di una grande cappa di aspirazione fiumi avvenuto nella serata di martedì presso l'impianto Aod3 dell'area a caldo dell'Ast di Terni dove in quel momento non erano presenti lavoratori.

Dopo un primo sopralluogo di responsabili aziendali e rsu, sono stati avviati approfondimenti con il progettista per verificare le cause del cedimento.

"La rsu vigilerà, come sempre - commentano i delegati di fabbrica in una nota -, affinché l'azienda metta in campo tutte le iniziative necessarie per mantenere alto il trend di sicurezza e tutte le necessarie attività manutentive". (ANSA).