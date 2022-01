Stefano Saracchi a capo della Direzione Giochi di Adm

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Stefano Saracchi è il nuovo direttore Giochi dell'Agenzia Dogane e Monopoli. L'ufficialità della nomina è arrivata stamattina, secondo quanto riportano le agenzie specializzate Agipronews e Agimeg.

Saracchi, arrivato in Adm a luglio 2020, è attualmente a capo dell'Ufficio Giochi numerici e lotterie, con un incarico "ad interim" anche per l'Ufficio investigazioni della Direzione Antifrode. In Direzione Giochi il nuovo direttore prenderà il posto del direttore generale Marcello Minenna, che ricopriva provvisoriamente la carica da aprile 2020. (ANSA).