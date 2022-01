No green pass manifestano davanti a Palazzo giustizia Genova

(ANSA) - GENOVA, 25 GEN - Circa cinquanta no green pass stanno manifestando davanti al palazzo di giustizia di Genova contro il certificato obbligatorio. I manifestanti hanno depositato esposti fotocopia contro il premier Mario Draghi dove sono evidenziati gli argomenti chiave della protesta no vax, relativi al vaccino, definito sperimentale, e al diritto al lavoro e allo stipendio. E ancora viene sottolineato come le norme europee vietino "ogni tipo di discriminazione tra chi ha scelto di vaccinarsi e chi no" e per questo "tutto il governo dovrebbe essere indagato per violenza privata aggravata".

