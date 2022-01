Morto durante stage: studenti Cagliari, "Lorenzo vive"

(ANSA) - CAGLIARI, 25 GEN - Ancora proteste a Cagliari per la morte di Lorenzo Perelli, lo studente vittima di un incidente in alternanza scuola-lavoro a Udine durante l'ultimo giorno di stage. Uno striscione è stato affisso all'ingresso del liceo classico Siotto. Sfondo bianco e una scritta in nero e in rosso: "Sangue del nostro sangue, Lorenzo vive". L'iniziativa è di Eureka, la rete degli studenti medi.

In questi giorni in occasione delle assemblee in molte scuole sarde, si è discusso a lungo sulla tragedia di Udine. Per molti studenti il sistema dell'alternanza scuola-lavoro deve essere rivisto. Anche per questo i ragazzi di Eureka saranno in piazza venerdì prossimo a Cagliari, insieme a molti altri in diverse città italiane, per chiedere chiarezza e modifiche agli stage nati con l'idea di connettere la scuola al mondo del lavoro.

