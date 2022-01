La mamma di Giulio Regeni: "Chiediamo panchine gialle per Giulio"

Una maratona di letture per rinnovare la richiesta di verità e giustizia per Giulio Regeni. E' quanto è stato organizzato questa mattina a Fiumicello, paese natale del giovane ricercatore, a sei anni dalla scomparsa da Il Cairo. Una serie di brani e poesie, letti da giovani ed esponenti delle associazioni locali, a cui hanno assistito anche Paola e Claudio Regeni, genitori di Giulio. Uno alla volta, seduti su una panchina gialla installata nei pressi dell'istituto scolastico locale, i lettori hanno dato voce a pensieri ed elencato diritti, soprattutto quelli dei giovani. "Ai diritti aggiungiamo il diritto di avere un Governo dei Giovani. Che è una risorsa. Va tutelata e preservata", hanno detto i genitori di Giulio - come riporta un tweet di Giulio siamo noi - salutando i ragazzi del Governo dei Giovani, iniziativa di educazione civica, di cui Giulio era stato sindaco. "Partecipare oggi è scegliere di lasciare una traccia", ha affermato l'assessore comunale Eva Sfiligoi, aprendo la maratona. Vista l'emergenza sanitaria da Covid 19, l'amministrazione comunale di Fiumicello - Villa Vicentina ha invitato i cittadini a partecipare da casa alle iniziative in programma per oggi accendendo una candela, colorando il balcone o esponendo bandiere per "colorare il paese di giallo".

Il ringraziamento e l'emozione di Paola e Claudio #Regeni dopo la maratona di letture per Giulio.

#veritaegiustiziaperGiulio #6annisenzaGiulio #6anniperGiulio #popologiallo pic.twitter.com/FRQxpijhMM — Verità Per Giulio (@GiulioSiamoNoi) January 25, 2022

"La targa di Fiumicello è un'azione ufficiale. Provo tanta emozione. In altri luoghi, però, chiediamo azioni concrete, le panchine gialle ad esempio. Ma a Fiumicello, dove Giulio e Irene sono cresciuti e hanno giocato, un parco dedicato a Giulio è cosa giusta". Lo ha detto la mamma di Giulio Regeni, Paola Deffendi, oggi a Fiumicello, in occasione dello scoprimento della targa che intitola il parco scolastico locale a Giulio Regeni.



Sulla targa gialla - postata sui profili social di Giulio siamo noi - appare lo stemma del comune di Fiumicello-Villa Vicentina e la scritta "Parco scolastico Giulio Regeni - Cittadino di Fiumicello, nato il 15.01.1988 - Ricercatore per l'Università di Cambridge al Cairo, dove fu rapito, torturato, ucciso, il suo corpo fu ritrovato il 03.02.2016".

