Ex procuratore Greco indagato a Brescia per diffamazione

(ANSA) - BRESCIA, 25 GEN - La Procura di Brescia ha chiuso le indagini nei confronti dell'ex procuratore della Repubblica di Milano Francesco Greco accusato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti del suo collega del periodo di Mani Pulite Piercamillo Davigo.

Greco, che ha ricevuto l'avviso di conclusione dell'inchiesta, era stato denunciato dall'ex consigliere del Csm Davigo per un'intervista al Corriere delle Sera a Milena Gabanelli del settembre scorso in merito alla presunta Loggia Ungheria e al passaggio di verbali tra il pm milanese Paolo Storari e appunto Davigo.

"Mentre ancora c'è nebbia sul dove, quando e perché Storari e Davigo si siano scambiati sottobanco i verbali, una cosa è sicura: l'uscita era nell'interesse di Davigo che non si è preoccupato assolutamente della sorte del procedimento e quando ha lasciato il Csm quei verbali li ha abbandonati. Fatto imbarazzante" disse Greco nell'intervista. (ANSA).