Altri due morti sul lavoro, in Alto Adige e in Toscana

Ancora morti sul lavoro. Un boscaiolo ha perso la vita in un incidente sul lavoro nei boschi di Tires, in Alto Adige. L'allarme è stato lanciato alle ore 14 e sul posto si sono recati i carabinieri, il soccorso alpino e l'elisoccorso Pelikan 1, decollato da Bolzano. Il medico d'urgenza ha solo potuto costatare la morte dell'uomo. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente, sembra che il boscaiolo sia stato travolto da un tronco d'albero.

Un operaio di 51 anni, residente in Casentino, è morto dopo essere rimasto incastrato in una tramoggia. L'infortunio mortale stamani in un impianto di produzione di materiale per edilizia, dove si lavorano calcestruzzi, a Bibbiena (Arezzo). Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. Indagini dei carabinieri.