Card. De Donatis a giornalisti, aiutateci a capire la realtà

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Il cardinale vicario di Roma Angelo De Donatis ha invitato i giornalisti a partecipare al cammino sinodale e ad aiutare la Chiesa a "leggere la realtà dei diversi quartieri della nostra città. Camminiamo insieme in questa fase dedicata all'ascolto, sostenendoci nell'intercettare le voci, le storie e le esperienze di persone che rischieremmo di non raggiungere e ascoltare".

Il cardinale, nell'omelia della Messa per la festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, ha ringraziato gli operatori della comunicazione "per l'impegno, per il coraggio e per la generosità dimostrate nei periodi più pesanti della pandemia, garantendo il servizio dell'informazione".

"Cari giornalisti e comunicatori, animati da questa fede vi incoraggio a vivere la vostra professione come una vocazione, una chiamata, al servizio della verità, senza stancarvi, vivendo il giornalismo come racconto della realtà che richiede la capacità di andare laddove nessuno va: un muoversi e un desiderio di vedere", ha concluso il cardinale nell'omelia della Messa celebrata nella Basilica di Santa Maria in Montesanto a Roma per l'Ordine dei Giornalisti del Lazio. (ANSA).