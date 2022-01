Incidente stradale nel Materano: morti tre giovani

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Tre giovani - di circa 20 anni - sono morti in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla provinciale Pisticci-San Basilio, in provincia di Matera. Per cause in fase di accertamento, l'automobile, una Mini Cooper, su cui erano a bordo, è finita in una scarpata.

Secondo quanto si è appreso, due dei giovani sono morti all'istante mentre il terzo è deceduto poco dopo in ospedale.

Sul posto hanno operato 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri.

(ANSA).