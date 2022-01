Bombe nel Foggiano: in arrivo pool specialisti della Polizia

(ANSA) - FOGGIA, 22 GEN - Un pool di specialisti, composto da artificieri, biologi e chimici del servizio di Polizia scientifica di Roma e del Gabinetto interregionale di Bari, esaminerà il materiale repertato in occasione degli attentati incendiari e dinamitardi ad alcuni esercizi commerciali di Foggia e San Severo. Lo comunica la Polizia, che nei giorni scorsi ha effettuato un servizio ad alto impatto dopo l'escalation criminale registrata nelle prime settimane dell'anno (otto bombe e due incendi di auto). "L'attività di questi specialisti della Polizia di Stato costituisce - si evidenzia in una nota - un supporto imprescindibile nell'ambito delle investigazioni, in particolare per l'esame e l'analisi delle tracce repertate sul luogo dove si è commesso un delitto".

