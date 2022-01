ANSA-IL-PUNTO/COVID:Fvg, ultimi 7 giorni forte aumento casi

(ANSA) - TRIESTE, 20 GEN - In Friuli Venezia Giulia, nella settimana dal 12 al 18 gennaio, e' stata registrata una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100mila abitanti, pari a 4.270, e si e' evidenziato un aumento dei nuovi casi, pari al 16,6%, rispetto alla settimana precedente. Restano sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica e in terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19, rispettivamente pari al 34,1% e al 24%. E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. In Fvg la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale e' del 78,7% (media Italia 79,6%) cui si aggiunge un 3,9% (media Italia 4,1%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 65,3% (media Italia 70,8%).

Intanto, le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 40, così come gli ospedalizzati in altri reparti che calano a 429. Tuttavia sono 5.238 i nuovi contagi (300 circa in meno rispetto a ieri) e 8 i decessi (10). Nello specifico, oggi in Fvg su 9.736 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.199 nuovi contagi (12,32%). Sono inoltre 23.997 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 4.039 casi (16,83%).

La fascia d'età più colpita è 40-49 (19,17%).

Intanto, Asugi ha diffuso le nuove indicazioni ministeriali per l'ingresso in Italia dall'estero: decadono le restrizione specifiche per l'ingresso da Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini e Malawi, che verranno ricondotti al gruppo di paesi elenco E; non ci si potrà imbarcare su voli internazionali con certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2; obbligo di mascherine FFP2 sui voli internazionali. (ANSA).