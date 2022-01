Fiamme in abitazione del Vercellese, una donna morta carbonizzata

Una donna di 81 anni è morta carbonizzata nell'incendio della sua abitazione a Borgosesia, nel Vercellese. Lo rende noto il 118. Sul posto, con i vigili del fuoco, stanno intervenendo i carabinieri e la polizia locale, che sta deviando il traffico. E' accaduto in via Libertà, nei pressi di Cancino. Le operazioni di spegnimento delle fiamme, rende noto il sindaco Paolo Tiramani, sono ancora in corso.

Il sindaco, Paolo Tiramani: "Le cause dell'incendio sarebbero di natura accidentale". Il rogo nelle prime ore di oggi. A dare l'allarme è stata la figlia del badante della vittima, che si è messa in salvo col padre. Per l'81enne, invece, non c'è stato nulla da fare.