Al via in Umbria campagna vaccinazione scolastica

(ANSA) - PANICALE (PERUGIA), 18 GEN - Al via a Tavernelle, in provincia di Perugia, la campagna vaccinale contro il Covid nelle scuole dell'area del Trasimeno. Il centro per la somministrazione è stato allestito nella palestra della località che si trova nel comune di Panicale.

"Questa iniziativa, così realizzata - ha spiegato Emilio Abbritti, direttore del distretto sanitario del Trasimeno della Usl Umbria 1 - è una delle prime in Italia e al momento coinvolge circa 380 bambini, di età compresa tra 5 e 11 anni, di tutte le scuole di questo territorio. Abbiamo iniziato da Tavernelle, ma nei prossimi giorni raggiungeremo tutte le altre aree a cominciare da Magione, Castiglione del Lago, Passignano, Tuoro e infine Città della Pieve".

Abbritti ha ricordato che la "vaccinazione è assolutamente su base volontaria da parte delle famiglie e nelle prossime settimane sarà estesa anche ad altri distretti della regione".

Il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Panicale-Piegaro-Paciano, Simone Casucci, si è detto "fiero di aver aderito all'iniziativa e la risposta che abbiamo avuto da parte delle famiglie è stata molto soddisfacente".

Alcune mamme hanno spiegato all'ANSA di non avere avuto dubbi sull'opportunità di far vaccinare i figli. "I vaccini - dicono - hanno salvato il mondo e una buona mamma ha il dovere di proteggere il proprio figlio. E la vaccinazione è un mezzo di protezione".

Anche la maggior parte dei bimbi affrontano l'iniezione con serenità, anche se non è mancato qualcuno che alla vista dell'ago qualche lacrimuccia l'ha versata. (ANSA).