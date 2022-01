Sicurezza: Sala,ci aspettiamo immediato rinforzo dallo Stato

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Il Comune di Milano assumerà 500 nuovi agenti della Polizia locale ma "ci aspettiamo che questo ingente sforzo, in un momento in cui si sa quanto è difficile far quadrare il bilancio, sia accompagnato da un adeguato e immediato rinforzo da parte dello Stato". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo sul tema della sicurezza in Consiglio comunale, riunito online, dopo le aggressioni avvenute in città a Capodanno e quella di pochi giorni fa ad un vigile.

Poi Sala ha sottolineato nel suo intervento che "l'ordine pubblico in Italia è affidato al ministero dell'Interno e questo esercizio trova la sua applicazione nel Comitato per l'ordine e la sicurezza, che ogni mercoledì si riunisce intorno al prefetto". Di conseguenza poi il questore "definisce l'operatività delle forze dell'ordine e anche dei nostri vigili". Sala ha poi elencato i compiti degli agenti di polizia locale in città spiegando che "alcuni ne vorrebbero fare qualcosa di diverso, ma non si può vivere in un equivoco che attribuisce alla Polizia locale responsabilità che invece non ha". (ANSA).