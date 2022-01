Covid: Catanzaro, chiuso per 10 giorni asilo comunale

(ANSA) - CATANZARO, 17 GEN - Sono state sospese per dieci giorni, da oggi fino al 28 gennaio, le attività nell'asilo comunale "Pepe" di Catanzaro. Il provvedimento é stato adottato dal settore Politiche sociali del Comune.

"Dopo che sono state riscontrate infezioni da Covid fra il personale e gli alunni - é detto in una nota dell'ufficio stampa del Comune - la decisione, comunicata dall'assessore Rosario Lostumbo, si è resa necessaria per prevenire nuovi contagi e tutelare la salute dei bambini, delle educatrici e del personale dell'istituto, in considerazione degli spazi comuni fra le classi che impedirebbero il distanziamento". (ANSA).