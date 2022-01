Trasporti: Sea, sciopero amministrativi contro esternalizzazioni

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Quattro ore di sciopero del personale amministrativo, dalle 12 alle 16 di martedì 18 gennaio, sono state proclamate alla Sea, la società di gestione degli aeroporti di Linate e Malpensa, contro l' esternalizzazione di una parte dei sistemi informativi (Ict) dai sindacati Usb Lavoro Privato, Flai Ts, Adl e Cub Trasporti. Un presidio sarà attuato sotto la Palazzina Sea di Linate dalle 12.30 alle 16.

Lo slogan dell'agitazione è 'Not for sale, i lavoratori di Sea spa non sono in vendita'. Secondo le organizzazioni dei lavoratori "la cessione dei sistemi informativi è solo l'inizio dello smembramento di Sea e dei suoi lavoratori" e per questo la lotta è "contro la cessione del reparto Ict e contro l' esternalizzazione delle attività". "Sea - sottolineano i sindacati - il 3 gennaio ha comunicato la cessione di ramo d'azienda temporanea per poi procedere con la vendita al miglior offerente di una parte dei sistemi informativi (Ict): quindi 60 persone saranno esternalizzate senza nessuna ricollocazione all'interno del perimetro aziendale. È la prima volta che questo succede. Nelle precedenti esternalizzazioni o vendite (Pulizia Aerea, Biglietterie, Parcheggi) c'è sempre stata la ricollocazione del personale all'interno del gruppo".

"E' evidente - concludono - che si punti al completamento della privatizzazione di Sea e al suo smembramento, pezzo per pezzo, e alla svendita di tutti i lavoratori. Nel futuro imminente nessuno potrà sfuggire a questo modello di business".

