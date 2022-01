Scuola: terminata occupazione del liceo Manzoni a Milano

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - È terminata dopo sei giorni l'occupazione del liceo classico Manzoni di Milano. I ragazzi hanno lasciato in mattinata le aule del piano terra, dove hanno organizzato circa 80 laboratori in tutta la settimana dopo averle pulite e sanificate.

Da Claudia Pinelli al rapper Inoki, dai Sentinelli al Terzo segreto di satira, sono stati numerosi gli ospiti esterni che hanno partecipato agli incontri sui temi più diversi. Ieri si è tenuta inoltre un'assemblea con altri collettivi delle scuole superiori milanesi per decidere come proseguire la protesta.

"Abbiamo dimostrato collettivamente - spiegano gli studenti del Manzoni - di poter essere protagonisti della nostra scuola, abbiamo dato l'opportunità a tutte e tutti di avere una alternativa tangibile alla scuola che viviamo quotidianamente in classe, che ci sta stretta, non ci rappresenta né ci fa sentire parte di qualcosa di vero".

"Si conclude oggi - aggiungono - una occupazione che resterà negli annali, come si conclude un momento in cui ci siamo sentiti vivi dopo tanto tempo che non lo eravamo più". (ANSA).