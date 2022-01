Sindaco Giglio, oggi ultima celebrazione pubblica Concordia

(ANSA) - ISOLA DEL GIGLIO (GROSSETO), 13 GEN - "Questa sarà l'ultima celebrazione pubblica perché non vogliamo dimenticare ma vogliamo rispettare le 32 vittime". Così il sindaco di Isola del Giglio (Grosseto) Sergio Ortelli parlando oggi con i giornalisti nel giorno del decennale del naufragio della Costa Concordia.

"Il consiglio comunale ha deciso di celebrare questo giorno per sempre chiamandolo 'Giornata della memoria' - ha spiegato -, perché è doveroso nei confronti dei parenti delle vittime del naufragio. Sulla nave c'erano persone di 54 nazionalità ed è giusto che vengano ricordate per sempre". (ANSA).