Mansarda brucia in centro Torino, due persone coinvolte

(ANSA) - TORINO, 13 GEN - I vigili del fuoco stanno intervenendo nel centro di Torino per un incendio in via Corte d'Appello angolo via Bellezia a Torino. A bruciare è la mansarda di un palazzo. Ci sarebbe stata un'esplosione e il cedimento del tetto. Sul posto anche numerose ambulanze. Due le persone coinvolte, soccorse dai vigili del fuoco e affidate alle cure del soccorso sanitario. Ancora non si conoscono le loro condizioni.

L'incendio si è sviluppato al terzo piano dell'edificio nei pressi del Municipio. A scopo precauzionale, gli uffici comunali più vicini sono stati fatti evacuare e i dipendenti sono ora in strada. "Abbiamo sentito un forte boato - dicono - ci siamo spaventati". Sul posto stanno operando anche i vigili urbani e la polizia. (ANSA).