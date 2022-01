Terza dose di vaccino a più del 40 per cento residenti Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 12 GEN - Superano il 40 per cento i residenti in Umbria che hanno ricevuto tre dosi di vaccino contro il Covid. Le somministrazioni sono infatti 349.280, 8.643 nell'ultimo giorno, con una copertura del 40,73 per cento della popolazione in base a quanto riporta il sito della Regione.

La prima dose è stata invece somministrata a 716.210 vaccinabili, 1.099 nell'ultimo giorno, l'83,09 del totale, e la seconda a 706.532, 899 nelle 24 ore, l'81,92 per cento dei residenti. (ANSA).