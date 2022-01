Salgono ricoverati Covid Umbria, stabili le intensive

(ANSA) - PERUGIA, 12 GEN - Salgono a 222, dieci i più di martedì, i ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria dove restano stabili a 14 i posti occupati in terapia intensiva.

Segnalati altri tre morti ma dopo tempo scendono in un giorno infrasettimanale gli attualmente positivi, 34.324, 299 in meno, con un record di 2.976 guariti. E' in sintesi il quadro dei dati sul sito della Regione.

Registrati nell'ultimo giorno 2.680 nuovi casi. Scaturiti dall'esame di 4.757 tamponi e 14.389 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 13,99 per cento (era 10,1 il giorno precedente). (ANSA).