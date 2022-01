Agguato nel Nuorese, ucciso allevatore di 38 anni

(ANSA) - NUORO, 12 GEN - Un omicidio è stato compiuto questo pomeriggio tra Jerzu e Gairo, in Ogliastra (Nuoro). La vittima è un allevatore di 38 anni di Gairo, del quale non sono ancora state rese note le generalità.

Sul posto sono arrivati i carabinieri del paese e della Compagnia di Jerzu.

Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, l'agguato sarebbe avvenuto in una strada in territorio di Jerzu, Comune vicino a Gairo: l'allevatore stava viaggiando a bordo della sua auto, quando è stato colpito da due colpi di arma da fuoco.

Sul posto è arrivata un'equipe del 118, a cui era stato segnalato un incidente stradale. Il personale medico ha provato a rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Nel luogo dell'agguato è atteso il sostituto procuratore di Lanusei, Gualtiero Battisti. (ANSA).