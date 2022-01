Aggredita in p.za Duomo a Milano: De Corato, due altre vittime

(ANSA) - MILANO, 06 GEN - Non è stata l'unica vittima di molestie durante i festeggiamenti per capodanno in piazza Duomo a Milano la ragazza di 19 anni che ha presentato denuncia alla Polizia: un altro video, questa volta realizzato da Alanews, mostra infatti altre due giovani in lacrime accerchiate con le stesse modalità da un gruppo di ragazzi prima di raggiungere le forze dell'ordine.

"Questi gravissimi episodi - commenta l'assessore lombardo alla Sicurezza, Riccardo De Corato - riportano alla memoria quello che successe la notte di San Silvestro a Colonia e in altre città tedesche nel 2016 quando gruppi di giovani stranieri aggredirono decine di ragazze e donne che si trovavano in piazza e nei locali per i festeggiamenti.

"Eppure, a sei giorni da questi gravi fatti e con un nuovo video che testimonia un altro episodio, il sindaco Sala tace. Un silenzio assordante di fronte all'aggressione di tre giovani donne. Granelli, intanto, dopo i proclami della notte di San Silvestro in cui affermava che non c'erano problemi, non ha ancora chiesto scusa", conclude De Corato. (ANSA).