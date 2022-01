Taglia lingua al compagno durante lite in B&B a Roma, arrestata

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - E' stata arrestata per l'accusa di lesioni gravissime la turista belga di 40 anni, la donna che era con l'uomo soccorso questa notte in un B&b di Roma e trovato con una parte di lingua tagliata. La donna è stata bloccata dai carabinieri che hanno condotto le indagini, coordinati dalla Procura capitolina. Ancora da chiarire la dinamica ma secondo una prima ricostruzione il ferimento sarebbe avvenuto nel corso di un litigio. I due sarebbero rientrati nel B&b ubriachi. A dare l'allarme era stato l'uomo, anch'egli di nazionalità belga, che ha contattato intorno alle 3 il numero di emergenza 112 dicendo: "Ho la lingua tagliata e una parte sta nel frigo bar del bed and breakfast dove sto alloggiando". Arrivati sul posto i carabinieri hanno trovato il turista in strada in via degli Orti d'Alibert, a Trastevere. L'uomo è stato soccorso e portato in ospedale dal 118. Nella struttura ricettiva i militari hanno effettivamente trovato parte della lingua dell'uomo all'interno del frigo bar. (ANSA).