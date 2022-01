Vaccini: a Napoli centinaia in coda anche oggi a centri dosi

(ANSA) - NAPOLI, 04 GEN - Centinaia di persone anche oggi negli hub di vaccinazione contro il Covid a Napoli. Alla Mostra d'Oltremare molti cittadini sono stati presenti sin dall'alba per mettersi tra i primi in fila per la vaccinazione. Molte centinaia anche alla Fagianeria di Capodimonte e grande afflusso è stato registrato anche ai centri municipali delle Asl.

Per ora l'Asl Napoli 1 sta valutando l'accesso dei vaccinandi, la maggior parte è per la terza dose del vaccino. Al momento non è stata ancora presa una decisione sulla riapertura di hub per le vaccinazioni che nella prima fase comprendevano anche l'Atitech di Capodichino e la Stazione Marittima di fronte a Piazza Municipio. (ANSA).