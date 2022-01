Migranti:in 104 arrivati nella Locride,primo sbarco del 2022

(ANSA) - ROCCELLA IONICA, 04 GEN - Sono 104 i migranti, quasi tutti di nazionalità afghana e pochi pachistani, iracheni e siriani, sbarcati nella notte nel porto di Roccella Ionica in Calabria. I profughi - tra cui una mezza dozzina di donne, quattro neonati con meno di sei mesi di vita, alcuni nuclei famigliari e numerosi minori non accompagnati - sono stati intercettati e soccorsi a bordo di un'imbarcazione a vela lunga 15 metri dai militari del Roan della Guardia di finanza di Vibo Valentia e della Squadriglia navale di Roccella Ionica a 10 miglia al largo di Brancaleone.

L'imbarcazione è stata condotta nel Porto della cittadina della Locride dove si è proceduto alle operazioni di prima assistenza e di identificazione oltre che all'esecuzione dei tamponi oro-faringei per individuare eventuali casi di positività al Covid 19. Le condizioni dei migranti sono ritenute buone e non si sono registrati ricoveri.

I profughi hanno riferito di avere preso il largo a bordo dell'imbarcazione salpata da un porto della Turchia lo scorso 28 dicembre.

Lo sbarco di queste ore è il primo del 2022 in Calabria e nel porto di Roccella Ionica dove nell'anno appena trascorso si sono registrati 49 arrivi (55 nell'intera fascia costiera della Locride) per un totale di circa 7 mila migranti approdati.

(ANSA).